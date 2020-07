Australiër vecht met zeer giftige slang al rijdend op de snelweg

Een wegwerker in Australië kreeg deze week de schrik van zijn leven, toen hij een giftige slang in zijn auto ontdekte terwijl hij met honderd kilometer per uur over een snelweg reed. Het exemplaar bleek één van de dodelijkste slangen ter wereld te zijn.

De 27-jarige Jimmy werd staande gehouden door de politie van de Australische staat Queensland, omdat hij te hard reed. De man was in paniek en vertelde dat hij zojuist een slang had gedood. Het dode beest lag achterin zijn truck, zei hij, en met een blik in de achterbak had de agent door dat het geen smoes was.

,,Ik zag de slang omhoog komen vanaf de versnellingspook en probeerde te remmen, maar steeds als ik mijn benen begon te bewegen sloeg hij zich meer om me heen. Hij haalde zijn kop over mijn stoel, tussen mijn benen”, vertelt Jimmy in een video die is vrijgegeven door de politie. Hij vermoedde dat hij was gebeten in de daaropvolgende worsteling met de slang en vreesde voor zijn leven. Hij probeerde het beest van zich af te vechten met een autogordel en een mes dat hij in de truck voorhanden had.

Uiteindelijk kon hij stoppen. Hij doodde de slang en vertrok met grote snelheid richting het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Tot de politie hem staande hield. ,,Ik ben nog nooit zo blij geweest met het zien van rood-blauwe lichten”, zegt hij opgelucht in het filmpje. Tegen de agent: ,,Voel mijn hart kloppen.”

De agent riep de hulp in van een ambulance om de man te controleren. De slang bleek een Australische bruine slang, zeer giftig en verantwoordelijk voor het merendeel van de slangenbeetdoden in het land. Buiten dat het gif dodelijk is, kan het ook zorgen voor verlamming en hersenbloedingen. De ambulancemedewerker concludeerde dat de man niet was gebeten, maar wel in shock was van de gebeurtenis. Jimmy: ,,Het was ook behoorlijk angstaanjagend.”

De Australische bruine slang is een van de dodelijkste ter wereld. © Politie Queensland