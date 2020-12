Australiërs, Chinezen en Amerikanen doen samen bijzondere reddingsoperatie op Zuidpool

Geluk

De onderzoeker was in de buurt van het Australische Davis-onderzoeksstation in Oost-Antarctica toen zijn toestand verslechterde en werd besloten hem te evacueren. De Australiër had het grote geluk dat toevallig de Chinese ijsbreker Xue Long 2 in de buurt was. De Chinezen stelden een helikopter beschikbaar om een team van vijf Australiërs met een ton aan materiaal over te vliegen om zo’n 40 km landinwaarts een landingsbaan op het ijs aan te leggen. Daarop zou dan een Amerikaans Basler ski-vliegtuig kunnen landen om de patiënt aan boord te nemen. Die aanleg van de landingsbaan duurde drie dagen.