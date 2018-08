Australische oud-premier stapt uit parlement en zet regering op de tocht

De regering beschikt momenteel over een meerderheid van één zetel in het parlement. Die kan verloren gaan als de parlementszetel van de oud-premier in handen valt van de oppositie.



Ontevreden partijgenoten van Turnbull schoven hem vorige week opzij als premier. Hij moest plaatsmaken voor minister van Financiën Scott Morrison. Turnbull werd daarmee de vierde premier die sinds 2010 is afgezet door zijn of haar eigen partij.



De tussentijdse verkiezing in het kiesdistrict van Turnbull in Sydney kan mogelijk al op 6 oktober worden gehouden.