Australische politie redt 46 kinderen uit handen van pedofielennetwerk

Meer dan 40 kinderen in de leeftijd tussen de 1 en 15 jaar zijn in Australië gered uit handen van vermeende pedofielen. De Australische politie arresteerde in de staten Queensland, New South Wales en Western Australia veertien mannen, onder wie een voetbalcoach en een oud-medewerker van een kinderopvang. Het gaat om een van de grootste kindermisbruikschandalen ooit in het land.

Tegen de veertien verdachten zijn in totaal 828 aanklachten neergelegd in het onderzoek naar wat de speurders een ‘weerzinwekkend systemisch seksueel misbruik van kinderen’ hebben genoemd. De in totaal 46 kinderen waren ten tijde van het misbruik tussen de zestien maanden en vijftien jaar oud.

39 van de slachtoffers kwamen uit New South Wales, 1 uit Queensland en zes uit Western Australia. Daarnaast werden ook nog vier dieren aangetroffen, die ook misbruikt zouden zijn geweest.

De verdachten zijn tussen de 20 en 48 jaar oud en zouden een online pedofielennetwerk gevormd hebben dat ze gebruikten om foto’s en video’s van kindermisbruik te delen. Volgens Australische media is de helft van de verdachten ervan beschuldigd de kinderen zelf seksueel misbruikt te hebben en opnames van dat misbruik vervolgens online gedeeld te hebben.

Voetbalcoach en ex-medewerker kinderopvang

Een van de verdachten is een 27-jarige voormalig medewerker van een kinderopvang in New South Wales, tegen wie 303 aanklachten lopen inzake het aanranden van zeker dertig kinderen, onder wie kinderen van de kinderopvang waar hij werkte. De man zal op 21 januari in Port Macquarie voor de rechter verschijnen. De 22-jarige partner van de man heeft ook meerdere aanklachten tegen zich lopen.

Een van de andere verdachten is een 30-jarige voetbalcoach uit St Clair, die zijn positie misbruikt zou hebben om zeven kinderen te misbruiken. Daarnaast zou hij volgens de politie een ‘grote hoeveelheid kinderpornomateriaal’ geproduceerd en verspreid hebben. Naast 44 aanklachten wegens kindermisbruik, lopen er aanklachten wegens bestialiteiten tegen hem.

Onder de andere verdachten zijn onder andere een verkoper, chef, elektricien, supermarktmedewerker, IT’er, hulpverlener voor gehandicapten en een gerechtsambtenaar.

Tip uit de VS

De Australische politie kwam het vermeende pedofielennetwerk op het spoor nadat het Australian Centre to Counter Child Exploitation begin dit jaar van haar Amerikaanse tegenhanger een tip kreeg, waarna in februari een eerste arrestatie in New South Wales werd uitgevoerd. Via de telefoon van de 30-jarige verdachte konden de agenten vervolgens een veel groter netwerk traceren dat zich over Queensland, New South Wales en Western Australia uitstrekte.

Daarop richtte de politie Operatie Arkstone op met als doel de bende op te rollen. In een verklaring zegt de federale Australische politie dat “het vergaren van bewijs bij elke arrestatie leidde tot het verder ontrafelen van dit vermeende criminele netwerk. Elk arrestatiebevel tot de ontdekking van meer vermeende verdachten en meer kinderen die moesten worden gered van vermoedelijk aanhoudend misbruik.”

In juni maakte politie de eerste resultaten van de operatie bekend: negen mannen en veertien slachtoffers waren geïdentificeerd. Inmiddels zijn er 14 verdachten gearresteerd en 46 slachtoffers geïdentificeerd. Tussen drie en vijf november werden tot nu toe de laatste twee verdachten gearresteerd in New South Wales en Queensland. De operatie loopt nog steeds.

De Australische politie wist gedurende de operatie tevens verschillende vermeende zedendelinquenten in Europa, Azië, de Verenigde Staten, Canada en Nieuw-Zeeland te identificeren en stuurde daarop 146 internationale verwijzingen door.

