Australische politie tasert 95-jarige met looprek na rondlopen met gekarteld mes

,,Op het moment dat ze getaserd werd, liep ze op de politie af”, aldus Cotter. ,,Je zou kunnen zeggen: met beperkte snelheid. Ze liep met een looprek, maar ze had een mes.” De agent die zijn taser inzette, is volgens Cotter niet ontslagen. Wel is het denkbaar dat uiteindelijk uit het onderzoek blijkt dat sprake was van een strafbaar feit.

Nicole Lee van de organisatie People with Disability Australia reageert tegenover ABC News onthutst op het voorval. ,,Ze was of een enorm wendbare, fitte, snelle en intimiderende 95-jaar oude vrouw, of hier is een heel verkeerde inschatting gemaakt door de betrokken agenten, die hier echt verantwoordelijkheid voor moeten nemen.” Ze zegt dat de politie vaker verkeerd reageert op mensen met onbegrepen gedrag, bijvoorbeeld door psychische problemen of (zoals in dit geval) dementie.