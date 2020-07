Australische politie waarschuwt voor valse ontvoeringen van Chinese studenten

Video Britse toeristen in paniek nu TUI plots niet meer naar Spanje vliegt

26 juli Britse toeristen die naar Spanje geweest zijn en naar huis terugkeren, moeten weer veertien dagen in quarantaine. Die maatregel is vandaag ingegaan. Reisonderneming TUI zette vluchten richting Spanje meteen stop. Volgens Spaanse media zijn heel wat Britten nu in paniek naar de luchthaven gekomen om naar huis te vliegen. ,,We willen snel een vlucht nemen, want we willen hier niet vast komen te zitten”, klinkt het.