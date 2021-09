Australische surfer dodelijk verwond door haai

Surfers, omstanders en opgeroepen medisch personeel probeerden het leven van de man nog te redden , maar hun pogingen waren tevergeefs. ,,Dit is verschrikkelijk voor iedereen die vanochtend op het strand was’’, zei Chris Wilson van de New South Wales-ambulanceservice. Het strand werd na het fatale ongeluk afgesloten voor bezoekers.

Het is pas het tweede dodelijke slachtoffer van een haai dit jaar in Australië. In heel 2020 waren er voor de kust van dat land 18 aanvallen, waarvan 6 met dodelijke afloop blijkt uit gegevens van het Florida Museum of Natural History dat al tientallen jaren gegevens bijhoudt van incidenten met haaien. De meeste aanvallen vinden plaats in de wateren rond de Verenigde Staten. Daar sloegen de dieren in 2020 33 keer toe.