Australische tiener overlijdt nadat hij per ongeluk in vuilniswagen wordt gedumpt

Kanseliers­kan­di­daat Duitse Groenen krijgt beveili­ging, mikpunt van haat omdat ze vrouw is

8 mei Ze is nog maar net kandidaat voor het bondskanselierschap maar nu al krijgt Annalena Baerbock (40) van de Duitse Groenen zoveel haatberichten dat persoonsbeveiliging nodig is. In de online aanvallen staat haar vrouw-zijn centraal. Hetzelfde gebeurde bij het aantreden van Angela Merkel als kanselier, melden Duitse media.