Auto ontploft in Marbella

Op het moment dat de Audi Q7 in vlammen opging, was het druk met toeristen. Zij slenterden langs de de vele luxe jachten in de haven, in die omgeving stond de auto geparkeerd. Al snel sloot de politie een terreurdaad uit. Het vermoeden is dat de wagen is ontploft als gevolg van oververhitting van de batterij of een ander elektronisch probleem.