Auto ramt voetgangers op Copacabana: baby komt om, 15 gewonden

Tegenover de politie verklaarde De Almeida aan epileptische aanvallen te lijden. In de auto werden ook medicijnen gevonden die hij daartegen zou moeten innemen. Omstanders probeerden hem direct na het ongeval te lijf te gaan. ,,We kwamen net op tijd om te voorkomen dat hij zou worden gelyncht”, aldus politiekolonel Angelotti. De bestuurder is gearresteerd en meegenomen voor verhoor, medisch onderzoek en een alcoholtest. In 2015 was De Almeida ook al betrokken bij een ongeluk met zijn motor. Hij ramde destijds een vrachtwagen.

Baby overleden

De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Over de aard van hun verwondingen is nog niets bekend. Voor de 8 maanden oude baby Maria Louise kwam de hulp te laat. Ze stierf in een nabijgelegen eerstehulppost. ,,Ik zag eerst haar moeder”, vertelde Daria Iasmar, getuige van het ongeval, tegen de krant O Globo. ,,Het leek me dat zij haar been had gebroken, maar ze riep steeds ‘mijn baby, mijn baby’. Ik vroeg haar of ze zwanger was, maar ze zei van niet. Ineens kwam haar oma met de bewusteloze baby in haar armen naar me toe. Ik nam haar over en bracht haar in de auto van de Stadswacht naar de eerste hulp. Daar hebben ze het meisje 50 minuten lang geprobeerd te reanimeren, maar tevergeefs. Heel verdrietig.”