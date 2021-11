Auto rijdt in op kerstoptocht VS: 5 doden en ruim 40 gewonden, onder wie kinderen

Op een video die op sociale media is geplaatst, is een rode SUV te zien die van achteren op de parade inrijdt. Toeschouwers schreeuwen het uit als de auto de eerste personen raak. In een tweede video lijkt de politie het vuur te openen op dezelfde auto, wanneer die door de wegversperring breekt. Een woordvoerder van de politie heeft bevestigd dat een agent op de wagen geschoten heeft.

Arrestatie

Het incident had plaats tijdens een kerstoptocht in Waukesha, vlakbij Milwaukee. De politie heeft de bevolking opgeroepen om de binnenstad te vermijden. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeval of een aanslag gaat. De politie wist de betrokken auto te traceren en heeft inmiddels ook de bestuurder opgepakt, zo heeft de politie tijdens een persconferentie laten weten. Er is nog geen motief duidelijk.

Volgens het hoofd van de plaatselijke brandweer zijn er 11 volwassenen en 12 kinderen naar diverse ziekenhuizen vervoerd. Het kinderziekenhuis van Wisconsin zegt tegen persbureau AP 15 kinderen te hebben opgenomen, maar meldt tot nu toe geen sterfgevallen onder hen.

Andere ziekenhuizen in de buurt maken melding van 28 patiënten die in verband met de aanrijding worden behandeld. Drie van hen zouden in kritieke toestand verkeren, meldt CNN.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Ziekmakend’

Een getuige, Angelito Tenorio, vertelde tegen AP dat hij met zijn familie naar de parade keek, toen ze de auto zagen naderen. ,,We hoorden een luide knal en daarna hoorden we alleen maar een oorverdovend geschreeuw. En we zagen huilende mensen wegrennen. Het ging zo snel, het was behoorlijk huiveringwekkend.’’



,,Wat er vandaag in Waukesha is gebeurd, is ziekmakend’’, twittert de openbaar aanklager van Wisconsin, Josh Kaul. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat de verantwoordelijken terecht zullen staan.’’

Waukesha viert dit jaar zijn 125-jarig bestaan met diverse feestelijkheden verspreid over het jaar. De optocht is traditiegetrouw de aftrap van het winterseizoen in de voorstad van Milwaukee.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De rode auto rijdt op hoge snelheid achterop een fanfare van een plaatselijke school. © EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © AFP