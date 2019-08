Auto van in Panama vermoorde Nederlander (68) teruggevonden

De zwarte terreinwagen van de Nederlander die afgelopen week werd vermoord in zijn woning in Panama, is teruggevonden. De Ford Mercury stond langs de weg in Panama-Stad, verklaarde de politie tegenover Panamese media.

De wagen verdween na de moord op de 68-jarige René, wiens achternaam we op verzoek van de familie in Nederland niet publiceren. De politie gaat ervan uit dat de moordenaar(s) zich uit de voeten maakten met de SUV. Die werd gisteren onbeheerd aangetroffen langs een weg in de Panamese hoofdstad. Onderzoek moet uitwijzen of er DNA-sporen in het voertuig zitten en van wie die zijn.

De gepensioneerde René, een econoom die al jaren in Panama woonde maar opgroeide in Curaçao, werd vermoedelijk het slachtoffer van een roofmoord. Volgens Panamese media nam(en) de moordenaar(s) behalve de zwarte terreinwagen van de Nederlander ook een nog onbekende hoeveelheid geld mee.

Ruit ingeslagen

De dader(s) verschafte(n) zich volgens de familie van de Nederlander met geweld toegang tot diens woning. Die bevindt zich in Isla Verde, een exclusief woonpark bij het stuwmeer Lago Alajuela. Volgens Panamese media gebeurde dat in de nacht van maandag op dinsdag en kwam(en) de indringer(s) daarna oog in oog te staan met de Nederlander.

Volgens Panamese media werd het slachtoffer doodgeschoten. Aanvankelijk circuleerden verschillende verhalen. Volgens sommigen had de zestiger een of meerdere schotwonden in de borst, anderen spraken van een messteek aan de linkerzijde van de borst.

