Automobiliste rijdt in op groep demonstranten in New York

Video ‘Melania Trump wil gewoon naar huis’

10 december Publiekelijk steunt Melania Trump haar echtgenoot in zijn strijd tegen de voor hem ongunstig uitgepakte verkiezingsuitslag. Maar privé is de first lady alles in gereedheid aan het brengen voor haar leven ná het Witte Huis, meldt CNN op basis van betrouwbare bronnen.