Autoriteiten Californië: Republikeinse 'stembussen' mogen niet

Oudste skydiver (88) ter wereld, die met hoogte­vrees sprong, is overleden: ‘Een verbazing­wek­ken­de vrouw’

11 oktober Een Britse vrouw van wie wordt aangenomen dat zij de oudste vrouwelijke skydiver ter wereld is, is op 88-jarige leeftijd overleden. De in Cardiff geboren Dilys Price, voormalig lerares van beroep, schreef in 2012 een wereldrecord op haar naam door als 80-jarige dame solo uit een vliegtuig te springen. Haar overlijden maakt vooral in onderwijskringen diepe indruk. ,,Dilys was een opmerkelijke, verbazingwekkende en inspirerende vrouw”, meldt The University of Wales in een verklaring.