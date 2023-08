Autoriteiten Hawaï vragen dna en details om vermisten te vinden, dodental opgelopen naar 115

Met video Oostenrijk­se ex-minister danste met Poetin op haar bruiloft, nu duikt ze op in Rusland

Ze werd berucht toen ze danste met Vladimir Poetin op haar bruiloft. Nu is de voormalige Oostenrijkse minister Karin Kneissl in Rusland neergestreken. Ze is nu al de lieveling van de staatsmedia. Wie is deze laatste ‘Poetinknuffelaar’ die is uitgeweken naar Rusland?