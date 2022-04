Autoriteiten Maleisië houden hoop in zoektocht naar Nederlandse duiker (14)

Volgens meerdere bronnen, waaronder France24, is de naam van de 14-jarige Nederlander Nathan Renze Chesters. Zijn vader zou Adrian Peter Chesters zijn, volgens onder meer de BBC, bij Shell werkzaam als engineer. De derde vermiste is Alexia Alexandra Molina, een 18-jarige Franse vrouw.

Het drietal werd tijdens de duik begeleid door de 35-jarige Noorse duikinstructeur Kristine Grodem. Zij werd gisteren ontdekt door een passerende boot en met een helikopter uit het water gehaald. Ze werd overgevlogen naar een ziekenhuis op het vasteland voor controle. Haar toestand is stabiel.



Het groepje ging woensdag scubaduiken bij het eilandje Tokong Sanggol, zo’n 15 kilometer van de kust. Na een duik van veertig minuten kwamen zij aan de oppervlakte, maar hun boot was nergens meer te bekennen. De politie onthulde dat de kapitein van de boot die hen naar het duikgebied had gebracht, is gearresteerd nadat hij positief testte op drugs.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Een kaart met de locaties van reddingteams die meewerken aan de zoektocht naar de vermiste duikers. © AFP

Veilig boven water

Na de redding van de duikinstructeur hebben lokale autoriteiten de hoop uitgesproken ook de andere vermiste duikers te vinden. Volgens de instructeur kwamen de andere drie duikers woensdagmiddag veilig boven water, maar werden zij daarna gescheiden door de sterke stroming.



,,Op basis van haar verhaal is de conclusie dat de drie anderen erin geslaagd zijn aan de oppervlakte te komen", reageerde politiechef Cyril Edward Nuing gisteren. ,,Met hun volledige uitrusting en hun ervaring denken we dat er een grote kans is om ze levend terug te vinden.” Bij de zoekactie naar de drie vermisten zijn helikopters, boten en negentig reddingswerkers, onder wie dertig duikers, betrokken.

Hopen op het beste

Ook de familie van de vermiste Franse vrouw zegt hoopvol te zijn. ,,We horen van ervaren duikers dat de situatie positief is", reageert haar moeder, Esther Molina, tegenover persbureau AFP. ,,Ze zijn boven water, hopelijk zijn ze nog bij elkaar.”



De moeder van de vrouw bevindt zich in de kustplaats Mersing, dat de basis vormt voor de zoekacties. ,,We hopen op het beste. Ze is een sterke meid, zij kan dit gewoon.” Ze voegde eraan toe dat de autoriteiten goed contact met haar onderhouden over de zoekactie en dat zij efficiënt te werk gaan.

Volledig scherm Alexandre Molina (midden) en Esther Molina (tweede van rechts), ouders van de vermiste Franse vrouw Alexia Alexandra Molina kijken mee op de kaart tijdens de zoektocht naar hun dochter. © AFP