Autovrij Gent slingert Nederlanders straks automatisch op de bon

Ook Gent werkt aan een oplossing per 1 januari. Volgens de wethouder van Verkeer is het een te zware belasting voor het gerecht en de politie om de overtredingen met een proces verbaal te bestraffen of bestuurders aan de kant te zetten en meteen te laten betalen.



Gent voerde in april vorig jaar een circulatieplan in waarbij alle auto's uit de binnenstad worden geweerd. In het eerste jaar reden bijna 50.000 auto's er toch binnen. Een vijfde daarvan betrof buitenlandse automobilisten. Volgens oppositiepartij CD&V is het onbegrijpelijk dat Belgen 'de volle pot betalen' en buitenlanders niets.



De gemeente Gent liep daardoor het eerste jaar 675.000 euro mis. In Antwerpen is sinds 1 februari een lage-emissiezone van kracht voor oudere dieselpersonenauto's en circa 15 procent van de benzinewagens. Het is niet duidelijk hoeveel geld van Nederlandse overtreders Antwerpen is misgelopen.