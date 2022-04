Baas Britse gezondheidsdienst: Terug naar mondkapje en afstand houden

,,Er heerst bezorgdheid dat de regering niet meer over het coronavirus lijkt te willen praten”, aldus Hopson. ,,Maar we denken dat we een echt volwassen nationaal debat nodig hebben over wat leven met Covid eigenlijk betekent.” De bestuurder vindt dat ‘doen alsof het coronavirus niet meer bestaat en niemand meer voorzorgsmaatregelen hoeft te nemen’ een van de redenen dat het virus nu nog altijd rondwaart.



De Britse premier Boris Johnson kondigde in februari het einde aan van alle wettelijke Covid-beperkingen in Engeland en zei: ,,Laten we leren leven met dit virus en onszelf en anderen blijven beschermen zonder beperking van onze vrijheden.”



Hopson: ,,Niemand beweert dat we nu terug moeten naar draconische lockdownmaatregelen, maar het is niet alles of niets.” Hij vreest dat het falen van de Britse regering om de huidige uitdagingen van de pandemie aan te pakken het moeilijker zal maken om nieuwe golven van het virus te lijf te gaan.