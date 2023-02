Baas van Mexicaanse dierentuin slachtte vier dwerggeiten en serveerde ze op personeelsfeest

José Rubén Nava was amper vier maanden directeur van Zoológico Zoochilpan, de plaatselijke dierentuin in de stad Chilpancingo, toen hij enkele weken geleden alweer het veld moest ruimen. Zijn ontslag volgde op de vondst van een zwaargewond hert in de buurt. Het dier was gebeten door honden, gewond aan de poot en zijn gewei was afgehakt. Enkele dagen later overleed het dier.