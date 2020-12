Baasje sluit hond na drie jaar durende zoektocht weer in de armen

Hond Lola begon direct enthousiast te kwispelen bij de geur van haar oude deken. Zelfs na een drie jaar durende vermissing wist de zwarte Labrador nog precies wie zijn oude baasje was. Lola ontsnapte in oktober 2017 uit een omheinde tuin toen Debra met haar man Steve een vriend bezocht in Elk Grove Village.



Het echtpaar keerde een aantal keren terug naar de plek in de hoop hun hond terug te vinden die speciaal was getraind om Debra te helpen als ze een epileptische aanval zou krijgen. Het stel plaatste oproepen, kreeg hulp van vrijwilligers en huurde zelfs een professionele dierenzoeker in. Maar alles zonder resultaat.