Baby die gevonden werd in Belgische vijver was levensvatbaar en stierf mogelijk door onderkoeling

Een wandelaar merkte het levenloze lichaam afgelopen weekend op aan de oever van de vijver en schakelde de politie in. Uit de autopsie is gebleken dat het om een volgroeide pasgeboren baby gaat, die al enige tijd in het water lag. De minderjarige moeder kon snel geïdentificeerd worden. Het gaat om een 17-jarig meisje, uit Willebroek.



Anderhalve week geleden werd in hetzelfde natuurgebied al gezocht naar het babylijkje. Die eerste zoekactie volgde op een vage melding vanuit een ziekenhuis in de buurt, waar een recent bevallen tienermeisje zich had gemeld. Omdat er geen spoor van de baby was, werd de politie ingelicht door het medisch personeel.



Het meisje werd toen verhoord. Naar verluidt werd er bij de vijver gezocht op aanraden van de tiener zelf. Alleen werd er toen niets gevonden. Na de vondst van het baby'tje is de jonge moeder aangehouden en opnieuw verhoord. ,,De afgelegde verklaringen lijken niet overeen te komen met de doodsoorzaak van de baby", legt een woordvoerder uit. Ze treedt verder niet in detail.