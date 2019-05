Baby Harry en Meghan groeit op in Windsor

UPDATE Man aangehou­den tijdens zoektocht naar vermiste Julie (23)

14:01 In de zoektocht naar de vermiste Julie Van Espen is vandaag een man opgepakt bij het station van Leuven. De 23-jarige Vlaamse studente uit Schilde verdween zaterdagavond, toen ze met de fiets op weg was naar vriendinnen in Antwerpen. Gisteren werden enkele bebloede kledingstukken van de jonge vrouw gevonden. Die voeden het vermoeden dat Julie vermoord is. Een oproep na het tonen van beelden van ‘een belangrijke getuige’ leverde zo'n 200 tips op.