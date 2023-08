Baby wonderwel ongedeerd als auto op tent crasht: ‘Bedje was de redding’

Man gedood bij inval FBI wegens bedreiging Biden, Harris en anderen

De FBI heeft woensdagochtend lokale tijd in de Amerikaanse staat Utah een man doodgeschoten die president Joe Biden op sociale media had bedreigd en die al maanden in de gaten werd gehouden, meldt de federale veiligheidsdienst. Dat gebeurde een paar uur voor een gepland bezoek van Biden aan de staat in het westen van de VS.