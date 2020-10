Backpacker Olivier stierf door hitte op pompoenboerderij, zakenman krijgt halve ton boete

De steenrijke zakenman Bradford Clark Rosten, die de Belg in dienst had genomen via zijn bedrijf Pumpkin Pickers, lag om deze reden zwaar onder vuur. Hij erkende dat hij fouten had gemaakt door niet te voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsverplichtingen. Gisteren is hij veroordeeld tot een boete van 65.000 dollar, melden diverse Australische media. Volgens de rechtbank een belangrijk signaal, omdat Rosten ieder jaar circa tweehonderd werknemers in dienst heeft, van wie een groot deel backpackers uit verschillende delen van de wereld.



Uit onderzoek van Workplace Health and Safety Queensland bleek dat de werknemers onvoldoende waren opgeleid voor het werken onder dergelijke omstandigheden. Er was bovendien zeer gebrekkige informatie beschikbaar over goede hydratie, voeding en hittegerelateerde ziekten. Volgens de rechter heeft de werkgever hiervan geleerd en is de situatie binnen zijn bedrijf inmiddels verbeterd. De rechter acht kans op nog een dodelijk incident zeer klein.