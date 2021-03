Baltische staten: gezondheid Navalny verslechtert, medische zorg noodzakelijk

De Kremlin-criticus zit een gevangenisstraf van 2,5 jaar uit in een strafkolonie zo’n 100 kilometer van Moskou. Zijn advocaten bezochten hem donderdag, nadat ze een tijd geen toegang meer hadden gehad tot hun cliënt. Die heeft al vier weken last van acute rugpijn, zeggen ze. Ook zou hij door klachten aan zijn been niet meer kunnen lopen.

De advocaten bevestigen hiermee een bericht van een naaste medewerker van de Russische oppositieleider. Die zei woensdag dat Navalny kampt met gezondheidsklachten. De raadslieden zeggen de informatie niet eerder naar buiten te hebben gebracht omdat hun cliënt dat had verzocht, maar dat nu toch te doen vanwege zijn verslechterde gezondheid.

Pijnstillers

De gevangenisautoriteiten zouden Navalny alleen twee pijnstillers per dag hebben gegeven. Zijn advocaten proberen naar eigen zeggen al vier weken tevergeefs de juiste medicijnen voor hem te regelen. Onderzoek van hun cliënt door een eigen arts was volgens hen evenmin mogelijk.

De Russische gevangenisdienst bracht voor de uitlatingen van de advocaten een korte verklaring naar buiten over de gezondheid van de oppositieleider. Hij zou net als andere gevangenen een medisch onderzoek hebben ondergaan. Zijn toestand werd omschreven als “stabiel en bevredigend”.

Open brief

Aanhangers van de politicus zijn er niet gerust op. “Nu maken we ons pas echt zorgen”, schreef zijn anticorruptiestichting op Twitter. “Zelfs de federaleDe Russische Kremlin-criticus Aleksej Navalny (44) heeft zich voor het eerst gemeld vanuit de strafkolonie waar hij een straf van 2,5 jaar moet uitzitten. De bekendste oppositieleider van het land zegt dat hij gevangenzit in een ,,echt concentratiekamp”. gevangenisdienst kan de toestand van Navalny niet goed noemen.” Zo’n 160 Russen uit de culturele sector, onder wie schrijvers en regisseurs, maakten in een open brief duidelijk zich grote zorgen te maken over de gezondheid van de politicus.

Het Kremlin zegt zich niet bezig te houden met de gezondheid van Navalny. Dat is volgens de regering een zaak voor de gevangenisautoriteiten.

Concentratiekamp

De Russische oppositieleider meldde zich medio maart voor het eerst vanuit de strafkolonie. Navalny zei dat hij gevangenzit in een ,,echt concentratiekamp” en bevestigde dat het gaat om strafkamp nummer 2 in de regio Vladimir. Daar wacht hem de komende jaren de hel op aarde, zeggen ex-gevangenen die het overleefden.

Veroordeelden in strafkampen hebben volgens het Russische persbureau RIA Novosti niet de mogelijkheid berichten op sociale media te posten maar mogen volgens de wet wel teksten voor publicatie doorgeven via hun advocaten. Navalny maakt daar dankbaar gebruik van.

Navalny zat na zijn veroordeling, begin februari, eerst in quarantaine in een nabijgelegen gevangenis. Eind februari werd hij overgebracht naar de regio Vladimir ten oosten van Moskou. Hij zit in een extra beveiligde afdeling. De 44-jarige politicus, die geldt als een van de prominentste critici van Poetin, werd veroordeeld voor het schenden van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating na een eerder veroordeling, die volgens hem politiek gemotiveerd was.

De Kremlin-criticus had zich niet zoals afgesproken gemeld bij de Russische autoriteiten. Op dat moment herstelde hij in Duitsland van een vergiftiging, die mogelijk het werk was van de Russische geheime dienst. Navalny werd overgevlogen naar Duitsland, waar hij wekenlang in coma lag in een ziekenhuis in Berlijn. Daarna werkte hij in de Bondsrepubliek aan zijn herstel en terugkeer naar Rusland. Direct na zijn terugkeer, op 17 januari, werd hij gearresteerd. Daarna volgde een veroordeling.