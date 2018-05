'Bang voor besnijdenis? Stop een lepel in je slip'

Volgens Debaets (45), lid van de Vlaamse christendemocraten, vindt de besnijdenis vaak plaats in het land van herkomst en tijdens de zomervakantie. Meisjes die zich daartegen willen verzetten kunnen als laatste redmiddel een lepel of ander metalen voorwerp in hun slip verstoppen. De metaaldetector slaat rood uit en luchthavenpersoneel kan het meisje buiten het zicht van de familie opvangen.

,,Dit lijkt onorthodox, maar we moeten innovatieve oplossingen durven bedenken voor zo’n moeilijk detecteerbaar fenomeen'', aldus Debaets, die haar suggestie op tafel legde tijdens een persconferentie bij Kind & gezin in Brussel. Helemaal nieuw is het idee niet: in Groot-Brittannië en Zweden zouden met de lepeltruc al meisjes voor genitale verminking zijn behoed.

Volgens gespecialiseerde organisaties zijn in het Brusselse gewest, het gebied dus waarvoor Debaets politiek verantwoordelijk is, 810 meisjes van jonger dan vijf ‘zeer waarschijnlijk’ genitaal verminkt, in heel België zou het om 3.262 meisjes gaan. Dwars door alle leeftijden heen waren in 2016 waarschijnlijk meer dan 17.000 meisjes en vrouwen besneden en liepen 8600 meisjes risico.