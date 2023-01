BBC: Russische hackers ‘gijzelen’ internationale post van Britse Royal Mail

Wat is ransomware?

De zogenoemde ransomware-aanvallen zijn een relatief nieuw fenomeen, maar ze zijn een plaag voor organisaties wereldwijd. Het doelwit krijgt het ransomvirus - vaak vermomd als een onschuldig ogend bestand of link - toegestuurd. Als je daar per ongeluk op klikt, worden al je bestanden automatisch versleuteld. Vaak kunnen alleen de hackers van afstand de systemen opnieuw vrijgeven. Die doen dat alleen als het losgeld - vaak in moeilijk te traceren cryptovaluta - wordt betaald. Als slachtoffers het losgeld niet betalen, kan het maanden duren voordat veiligheidsexperts de versleutelde gegevens kunnen terughalen. Ook kunnen die gegevens ondertussen in (nog meer) verkeerde handen vallen.