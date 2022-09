Beatrix, Willem-Alexander en Máxima hele dag vooraan bij uitvaart Elizabeth

LIVE | Elizabeth aangekomen bij laatste rustplaats, afscheids­dienst van start

Koningin Elizabeth II is aangekomen bij haar laatste rustplaats, St. George's Chapel. Vanaf nu is er geen publiek meer aanwezig bij de ceremonie. Te midden van 800 gasten, waaronder de twee corgi's van de overleden vorstin, wordt er nog een laatste afscheidsdienst gehouden. Eerder op de dag vond de uitvaartdienst plaats in Westminster Abbey en hield Groot-Brittannië twee minuten stilte. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

17:31