Bedrijf dat Russisch goudschip vond krabbelt terug

Vandaag ging Shinil Marine toch wat door het stof. We hebben het bestaan van het goud nog niet daadwerkelijk kunnen verifiëren, lichte ceo Choi Yong-seok toe tijdens een bizarre persconferentie in Seoul. ,,Dat was onmogelijk. En we verontschuldigen ons voor de verkeerde bedragen die in de media zijn gekomen. Volgens berichtgeving gaat het om 200 ton goud, maar dat zou nu slechts 8,6 miljard dollar waard zijn. Maar eigenlijk weten we niet of de gouden munten of goudstaven aan boord zijn en om hoeveel ton het dan gaat."



Bij de presentatie van de vondst van het schip liet het bedrijf onder water gemaakte beelden van het wrak zien. De naam Donskoi verscheen in beeld. Er werd melding gemaakt van dichtgelaste ijzeren kisten. Daar zouden 'belangrijke items in zitten'. Er werden onduidelijke Russische bronnen genoemd. In de kisten 'moesten wel de goudstaven of gouden munten in zitten'. Maar het goud zelf werd niet getoond.



Choi bracht als excuus dat het zijn eerste dag als ceo van Shinil Marine was. Zijn voorganger Ryu Sang-mi en andere bestuursleden waren opgestapt omdat ze waren bezweken onder de vele verdachtmakingen, dat de vondst van het goudschip een oplichting moest verdoezelen.