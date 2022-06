Bedrijven VS komen met financiële steun personeel na schrappen abortusrecht, openbare verklaringen blijven uit

Het lijstje van Amerikaanse bedrijven dat hun medewerkers financieel wil ondersteunen als ze voor een abortus naar een andere staat moeten reizen, groeit rap. De meeste bedrijven nemen echter openlijk geen standpunt in over het schrappen van het Amerikaanse nationale abortusrecht.

Het zijn vooral de grotere werkgevers die hun werknemers al hebben laten weten dat zij gecompenseerd zullen worden als zij eventueel naar een andere staat moeten reizen. Ook bieden sommige bedrijven naast een reiskostenvergoeding ook een vergoeding aan voor de medische behandeling, zoals een abortus.

Bedrijven die dergelijke financiële regelingen hebben aangekondigd zijn onder andere Amazon, Citigroup, Netflix, Disney, Meta (het moederbedrijf van Facebook) maar ook zakenbank Goldman Sachs (met het hoofdkantoor in New York en grote kantoren in Texas en Utah), Sony en Paramount.

Opvallend is wel: de uitlatingen worden met name gedaan in interne statements en beperken zich tot het het bieden van financiële steun. Tot dusver hebben maar weinig bedrijven openlijk stelling genomen over het schrappen van het abortusrecht.

Uitzonderingen

Michael Bloomberg, oprichter van de gelijknamige financiële datagroep, lijkt een van die uitzonderingen. Hij noemde de gerechtelijke uitspraak ‘de ergste aanval op de rechten van Amerikaanse vrouwen in generaties’. Danny Meyer, de directeur van Union Square Hospitality Group, zei het ‘verschrikkelijk en ondoorgrondelijk’ te vinden. Patagonia, het bekende buitenkledingmerk, heeft laten weten dat het werknemers zal bijstaan die gearresteerd zijn tijdens vreedzame protesten.

Volgens Jen Stark van het Amerikaanse Center for Business and Social Justice, dat bedrijven adviseert over hoe ze hun sociale verantwoordelijkheid kunnen nemen, staan bedrijven voor een lastig dilemma, zo zei ze tegenover de Amerikaanse zakenkrant Financial Times. Zeker voor bedrijven die in verschillende Staten actief zijn kan het complex zijn, vooral ook met het oog op recente peilingen, waaruit blijkt dat een derde van de Amerikanen het steunt dat abortus niet langer een grondrecht is.

Meerdere bedrijven hebben om die reden ook abortus als ‘beladen onderwerp’ bestempeld en de afgelopen weken al gezegd geen openbaar standpunt te zullen innemen, zoals Bank of America en Levi Strauss. ,,Maar”, zo zegt Stark tegen de Amerikaanse krant, ,,al zouden er de komende 24 uur geen tientallen openbare verklaringen van bedrijven volgen, we weten zeker dat zij hun interne beleid en praktijken wel zullen aanpassen om de schade te beperken.”

De Amerikaanse minister van Financiën en voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank waarschuwde vorige maand nog dat het afschaffen van abortusrechten ‘zeer schadelijke gevolgen zou hebben voor de economie en vrouwen decennia terug in de tijd zou zetten’. Volgens een eerdere studie van het Institute for Women’s Policy Research zou de abortusbeperking de Amerikaanse economie 105 miljard dollar per jaar kunnen kosten.