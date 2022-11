Beelden leggen Russische ‘zuiveringsoperatie’ bloot: ‘Maakt niet uit of het burgers zijn of niet, dood iedereen’

Russische soldaten doodden bij het begin van de oorlog in maart van dit jaar honderden Oekraïense burgers in Boetsja, een voorstad van Kiev met zo’n 37.000 inwoners. Persagentschap Associated Press (AP) en omroep PBS kregen beelden van bewakingscamera’s en onderschepte telefoongesprekken in handen en maakten een onthutsende reconstructie van de gruwel in Boetsja.

AP en het programma ‘Frontline’ van de Amerikaanse openbare zender PBS voerden maandenlang onderzoek naar de gruweldaden van de Russische troepen in Boetsja. Ze bekeken honderden uren beeldmateriaal van bewakingscamera’s en beluisterden onderschepte telefoongesprekken van Russische soldaten.



De onderzoeksjournalisten interviewden ook inwoners, experts en de Oekraïense autoriteiten. Het leidde tot een aangrijpende reconstructie, die onderdeel is van een groter onderzoeksproject naar Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne, getiteld ‘War Crime Watch Ukraine’. Ze onderzochten zeker 558 vermoedelijke Russische oorlogsmisdaden, zoals die in Boetsja.

De Russische troepen slaagden er niet in Kiev in te nemen en richtten zich dan maar op de steden eromheen. Begin maart kwamen ze aan in Boetjsa, een voorstad van Kiev, zo’n 25 kilometer ten noordwesten van de Oekraïense hoofdstad. De Oekraïense soldaten werden er teruggedrongen en moesten in de middag van 3 maart ook de Jabloenskastraat, een strategische doorgang die van oost naar west door de stad loopt, verlaten. Op beelden van bewakingscamera’s in de straat is een zwarte minibus te zien die enkele Oekraïense militairen oppikt om naar Irpin te vluchten en die stad te verdedigen.

Volledig scherm Negen Oekraïense burgers worden onder schot gehouden en afgevoerd. © AP/PBS

De Russen namen even later zelf hun intrek in het gebouwencomplex van de Jabloenskastraat 144 in Boetsja, waar burgers tot dan in de kelder gingen schuilen. De aankomst van de Russen in Boetsja is eveneens gefilmd door bewakingscamera’s, vóór de militairen die onklaar maakten. Ze ondervroegen onder anderen Oekraïense burgers in de Jabloenskastraat, martelden ze en executeerden ze.

Het Russische leger noemde het ‘zatsjistka’, een zuiveringsoperatie waarbij ze - met lijsten van Russische inlichtingendiensten - van deur tot deur gingen om Oekraïense burgers te controleren op potentieel gevaar, met soms vreselijke gevolgen. Door de plaatselijke bevolking te terroriseren wilden ze het verzet neutraliseren, een strategie die zou worden herhaald in door Rusland bezette gebieden in heel Oekraïne.

De gruwelen in Boetsja zouden nog tot 1 april duren, de dag dat het Oekraïense leger de stad weer kon bevrijden. In de straten bleven talloze lijken liggen, een veertigtal in de Jaloenskastraat alleen al. Beelden van neergeschoten burgers, met de handen vastgebonden op de rug, choqueerden in april de wereld. Meestal bleken de doden eerst te zijn gefolterd. Het ging volgens de Oekraïense autoriteiten om zeker 450 dodelijke slachtoffers: mannen, vrouwen en kinderen.

Een van die slachtoffers was de 20-jarige Dmytro Tsjaplyhin, een winkelbediende die ‘Dima’ werd genoemd. Russische soldaten vonden bij hem thuis op zijn telefoon beelden van Russische tanks. Ze beschuldigden hem ervan dat hij een spotter was die het Oekraïense leger hielp.

Dima’s grootmoeder, Natalia Vlasenko, vertelt voor de camera dat ze een Russische militair smeekte om Dima te laten gaan. “Hij richtte een geweer op me en zei: ‘Als je hem niet op de gemakkelijke manier wilt meegeven, dan doen we het op de harde manier.’” Dima sprong door het raam en riep nog naar zijn oma dat ze zich geen zorgen moest maken. De jongeman werd later na de bevrijding dood teruggevonden. Ook de man van Natalia was dan al door Russische militairen doodgeschoten.

Op de beelden is ook te zien dat een rij burgers door Russische soldaten werd afgevoerd naar het voormalige kantoorgebouw in de Jabloenskastraat 144. Negen mannen vormden een ketting, zichtbaar angstig, hun hoofd naar beneden, hun voeten bloot. Met de ene hand grijpen ze de broek van de persoon voor hen vast, de andere rust op hun eigen nek. Acht van hen waren vrijwilligers van de Oekraïense Territoriale Verdediging. Ze hadden daags tevoren nog een controlepost in de Jabloenskastraat bemand. Ze hadden enkel een kalasjnikov en een handgranaat als wapens. De negende man was de eigenaar van het huis op nummer 31, waar de acht zich hadden verscholen.

Zeven van de mannen op de beelden van de bewakingscamera werden geëxecuteerd. Eén bekende een controlepost te hebben bemand en werd gespaard. De tweede overlevende is taxichauffeur Ivan Skyba. Hij is de voorlaatste man in donkere jas. Hij overleefde niet alleen de folteringen, maar ook de kogel die op hem werd afgevuurd.

“Ik voelde de kogel mijn zij doorboren. Ik viel, bewoog niet en deed alsof ik dood was”, vertelt hij. “Ze liepen rond om de gewonden af te maken. Daarom bewoog ik niet, want dat zou een kogel in mijn hoofd betekenen.” Skyba ontsnapte, maar werd daarna door Russische soldaten gevonden in een huis. Ditmaal dachten ze dat hij een gewonde burger was en werd hij weer naar de Jabloenskastraat 144 gebracht voor medische verzorging.

De afschuwelijke daden gebeurden strategisch en op bevel, zo blijkt nog uit de onderschepte telefoongesprekken van Russische soldaten. “Het maakt niet uit of het burgers zijn of niet. Dood iedereen”, klinkt het onder meer. “Verberg de wapens voor mij! Ik denk dat ik gek word. Ik heb al zoveel burgers gedood”, zegt Maksym aan zijn vrouw. Hij vertrouwde haar ook nog toe dat alle soldaten in zijn eenheid zich bedrinken omdat dat “gemakkelijker is om burgers neer te schieten”.

Ivan diende een klacht in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzoekt mogelijke oorlogsmisdaden die door Rusland zijn gepleegd in Oekraïne. Maar of alle verantwoordelijken zich ooit voor het gerecht zullen moeten verantwoorden en eventueel worden gestraft, is nog de vraag.