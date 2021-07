Beelden tonen hagelstenen zo groot als tennisballen bij zwaar onweer in Italië

Duitse politie vindt 1 miljoen euro aan cash in busje uit Nederland

13:05 Hun gevoel dat er iets niet in de haak was met een bestelbusje met Slowaaks kenteken uit Nederland, heeft agenten van de Duitse snelwegpolitie in burger niet bedrogen. In de Mercedes Vito vonden ze geheime bergplaatsen waarin bijna 800.000 euro verstopt zat. Een reistas naast de bestuurder bleek ruim 200.000 euro te bevatten.