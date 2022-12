Beelden tonen hoe boze reizigers toegang blokkeren op Brussels Airport nadat vliegtuig moet terugkeren: politie moet ingrijpen

‘Voyager, voyager, voyager’: weerklinkt donderdagochtend in de gang richting de B-pier op Brussels Airport. Zowat vijftig Kameroeners zijn namelijk niet tevreden omdat ze sinds gisteren 16.45 uur vast zitten in de transitzone op Zaventem. Gistermiddag steeg een toestel van Brussels Airlines naar Kameroen op, maar boven het Franse Orléans dook plots een technisch defect op, waarop beslist werd om terug te keren naar ons land. Omdat het vliegtuig nog te veel brandstof had om te landen, moest het nog een viertal uur boven Aalst toertjes draaien alvorens in Zaventem te landen. “De passagiers die een visum hebben voor de Europese Unie konden de luchthaven wel verlaten en hebben wij voorzien van een hotel en eten en drank. De andere passagiers moesten helaas de nacht doorbrengen op de luchthaven, maar werden wel voorzien van voeding en drank

Kameroen

“Gisteren vertrok vlucht SN365 naar Douala International Airport in Kameroen, maar in de buurt van Parijs kreeg het toestel technische problemen”, zegt de woordvoerster van Brussels Airlines Maaike Andries. “De problemen waren niet van die aard dat er een echt gevaar was voor de passagiers, maar omdat het toestel niet overladen kan landen en dus eerst brandstof moest verbranden, heeft het toestel nog een 4-tal uur rondgecirkeld boven Aalst.”

Sinds 16u45 zitten de passagiers van die vlucht dus vast in de internationale terminal van de luchthaven van Zaventem. “De passagiers die een visum hebben voor de Europese Unie konden de luchthaven wel verlaten en hebben wij voorzien van een hotel en eten en drank. De andere passagiers moesten helaas de nacht doorbrengen op de luchthaven, maar werden wel voorzien van voeding en drank.”

Voor de passagiers is er nog steeds geen uitweg voor hun ellenlange reis. “Voor sommige passagiers hebben we al een oplossing gevonden, maar voor anderen zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe vlucht. Momenteel staat er geen vlucht naar Kameroen gepland.”

Verschillende reizigers meldden aan onze redactie dat misnoegde passagiers de toegang tot de B-pier blokkeren nadat bleek dat hun vlucht afgelast was. De passagiers roepen ‘voyager’ (reizen, red.), maar botsen op een hoop agenten. Dat bevestigt ook Brussels Airport. “Woensdagavond landde een toestel van Brussels Airlines vanuit Kameroen, maar na afloop bleek dat het vliegtuig met technische problemen kampte”, zegt woordvoerster Nathalie Pierard. “Daardoor kon het toestel niet meer terugkeren en dat viel niet in goede aarde bij enkele passagiers die in de transitzone zaten. Zij waren even voordien van een andere bestemming hier geland, om vervolgens door te reizen naar Kameroen. Dat lukte dus niet door het defect.”

KIJK. Gestrande reizigers blokkeren de toegang tot Gate B:

Geen visum

Toen vanochtend bleek dat niet alle passagiers vandaag kunnen terugkeren omdat het toestel dat naar Kameroen vliegt, al vol zat en de reizigers de luchthaven bovendien niet mogen verlaten aangezien ze niet over een visum beschikken, besloten ze de toegang tot de B-pier te blokkeren. De politie is ter plaatse. “Gelukkig zijn er momenteel niet veel andere vluchten naar non-Schengenlanden, waardoor de hinder voorlopig beperkt is", aldus nog Pierard. “De reizigers worden net voor de toegang naar de B-pier met de bus vervoerd richting de gates. Voorlopig heeft een vlucht naar Egypte 45 minuten vertraging, een vlucht naar Ivoorkust een uur vertraging, terwijl de vlucht naar Doha wel nog op tijd vertrekt.”

Voor alle duidelijkheid: in de vertrekhal zijn geen problemen. De feiten spelen zich af achter de paspoortcontrole.