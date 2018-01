Bekende agent ontmaskerd als pedofiel nadat collega hem in de val lokte

Diebold is een bekende in de VS. Hij kwam uitgebreid in het nieuws nadat hij zijn arm verloor na een ongeval met vuurwerk. Het nieuws verspreidde zich snel over het hele land en Diebold deed zijn verhaal in talloze reportages. Dankzij verschillende inzamelacties kon de agent de medische kosten en zijn nieuwe prothese betalen. Drie weken na het ongeval stapte Diebold in het huwelijksbootje.