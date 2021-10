Bekende Hiroshima-overlevende en activist overleden

In Japan is dit weekend Sunao Tsuboi op 96-jarige leeftijd overleden. Tsuboi overleefde de nucleaire atoombom van 6 augustus 1945. Later werd hij een toonaangevende activist die zich inzette om nucleaire wapens uit de wereld te krijgen.

Op 6 augustus 1945 was de 20-jarige Tsuboi op weg naar school toen de Amerikanen een nucleaire atoombom op Hiroshima gooiden. Wonder boven wonder overleefde hij de bom, maar zijn hele lichaam zat onder de ernstige brandwonden. De Amerikaanse atoombom was de eerste in de geschiedenis en had met 140.000 doden een weerzinwekkend effect in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog.

Volledig verzwakt

Tsuboi vertelde later dat hij na de bominslag drie uur lang naakt rondrende tot het moment dat hij totaal instortte. Met een steen schreef hij ter plekke op de grond ‘Tsuboi is hier overleden'. Na veertig dagen kwam hij in een ziekenhuis weer bij bewustzijn. Tsuboi was zo verzwakt dat hij moest beginnen met kruipoefeningen om zich weer voort te kunnen bewegen. Ook was hij een deel van zijn oor verloren.

Na zijn lichamelijk herstel werkte hij als leraar Wiskunde. In zijn lessen vertelde hij zijn leerlingen altijd over zijn ervaringen en waarschuwde hij voor de inzet van nucleaire wapens. Hij speelde een belangrijke rol bij de oprichting van een Japanse organisatie die zich bekommerde om overlevenden van atoombomaanslagen.

Ontmoeting met Barack Obama

De Japanner werd uiteindelijk een bekend activist die zich inzette om nucleaire wapens uit de wereld te krijgen. Hij maakte daar zijn levensmissie van. ,,Ik sterf misschien morgen, maar ik ben optimistisch. Ik zal nooit opgeven. We willen nul kernwapens", zei Tsuboi in eerdere interviews.

In 2016 ontmoette hij de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama toen deze een historisch bezoek bracht aan de stad Hiroshima. In een kort onderonsje hielden zij elkaars hand geruime tijd vast, vergezeld van een glimlach. ‘Geef nooit op’ was het devies van Tsuboi die dit weekend aan de gevolgen van hartfalen in zijn Hiroshima overleed.

