Bekende journalist VS overleden tijdens kwartfinale Oranje, broer vermoedt opzet

Een Amerikaanse sportjournalist die verslag deed van het WK, Grant Wahl, is vrijdag in Qatar overleden, melden de Amerikaanse voetbalbond en zijn echtgenote Céline Gounder. De broer van de journalist beweert dat hij vermoord is vanwege steun aan de lhbti-gemeenschap. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse voetballiga US Soccer zegt ‘diepbedroefd’ te zijn door het overlijden van Wahl.

Het laatste dat vrijdag op het Twitteraccount van Wahl verscheen was een compliment voor het doelpunt van Nederland.

Wahl, die 48 jaar werd, werkte voor CBS Sports en was een van de bekendste Amerikaanse sportjournalisten. Enkele dagen voor zijn dood werd hij kort vastgehouden door de autoriteiten in Qatar omdat hij in een regenboogshirt verscheen bij het stadion waar de VS tegen Wales zouden spelen. In Qatar is homoseksualiteit strafbaar.

In een emotionele videoboodschap op Instagram zegt Eric Wahl opzet te vermoeden in de dood van zijn broer Grant. Volgens Eric ontving zijn broer doodsbedreigingen na het incident. "Hij was kerngezond. Hij kan niet zomaar zijn gestorven."

In zijn podcast Fútbol with Grant Wahl zei de journalist donderdag dat hij in Qatar twee keer medische hulp had gezocht voor een bronchitis die hij naar eigen zeggen opliep door oververmoeidheid. ,,Mijn lichaam zei me: makker, je slaapt niet genoeg. En het kwam in opstand”, aldus Wahl.

