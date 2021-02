Bekende Nederlandse make-upartiest Jaysira omgekomen bij ongeluk in Ghana, BN’ers in shock

drie dodenEen bekende Nederlandse make-upartiest en influencer is vrijdag omgekomen bij een verkeersongeluk in het West-Afrikaanse Ghana. Het gaat om de 35-jarige Jaysira Ravenberg uit Rotterdam, bevestigt een familielid tegenover deze site. Talloze BN’ers spreken op sociale media hun afschuw uit, onder wie topvoetballer Royston Drenthe en actrice Imanuelle Grives. ,,Je laat héél véél mensen verdrietig achter, die enorm naar je opkeken.”

De auto waarin de jonge moeder zat, was onderweg naar hoofdstad Accra toen een vrachtwagen frontaal op hun auto botste. De vrachtwagenbestuurder zou volgens Ghanese media door een defect de controle over zijn voertuig hebben verloren. Daardoor belandde hij op de verkeerde weghelft en botste op een auto waarin drie Nederlanders zaten.

Ravenberg, een 33-jarige vriendin uit Amsterdam en een 26-jarige Nederlandse vriend waren op slag dood, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vrachtwagenchauffeur en een inzittende van de vrachtwagen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. ,,Een auto die voor de terreinwagen reed, kon nog net ontwijken, maar de wagen zelf was op volle snelheid en botste frontaal op de truck”, zegt een ooggetuige tegen een Ghanese krant.

Volgens een familielid was Ravenberg met twee vrienden in Ghana om straatarme kinderen te ondersteunen. ,,Jaysira was meer dan alleen een influencer. Jaysira was een lieve nicht, een leuke dochter en bovenal een geweldige moeder. Ze probeerde altijd klaar te staan voor alles en iedereen. Ze dacht ook altijd aan de mensen die het wat minder hadden”, aldus het familielid.

Krachtige vrouw

Jaysira Ravenberg was naast make-upartiest ook rapper, (mode)influencer en voorvechter voor vrouwenrechten. Vooral binnen de hiphop- en urbangemeenschap is met met ontsteltenis gereageerd op het drama, zegt goede vriend Kern Thompson tegen deze site. ,,Zij heeft met haar talent eigenhandig de hiphopscene op stelten gezet. Jaysira was met haar passie en talent voor make-up enorm invloedrijk. Ze had een eigen lijn en inspireerde talloze jonge vrouwen met haar eerlijke visie over plastische chirurgie. De wereld heeft afgelopen weekend een ontzettend krachtige vrouw verloren.”

Diverse BN’ers onderschrijven dat. ,,Je laat héél véél mensen verdrietig achter, die enorm naar je opkeken, van je hielden en van je bijzondere levenslessen wilden leren”, schrijft actrice Imanuelle Grives in een bericht op Instagram. De actrice schakelde Ravenberg in voor haar make-up. Ze was volgens haar een uitzonderlijk talent en een voorbeeld van ‘hoeveel plezier je kunt hebben’. ,,Je bent er gewoon niet meer. Je stond midden in het leven, always the life of the party en...ineens...weg.”

Fruitmandjes

Als gevolg van de slepende coronacrisis kwam Ravenberg tijdelijk zonder klussen te zitten. Haar eerste zorg ging daar niet naar uit, maar naar kwetsbare ouderen. Samen met enkele vriendinnen deelde ze fruitmandjes uit in diverse verzorgingstehuizen. In de fruitmandjes zaten telefoonnummers van haar volgers op Instagram en Snapchat waarnaar ouderen konden bellen als ze zich eenzaam voelden. ,,Er is een tijd van feesten en een tijd van fashion, maar er is ook een tijd van helpen. Ik hoop hiermee mensen wakker te schuden”, vertelde ze in gesprek met radiozender FUNX.

Ravenberg kwam vorig jaar ook nog in het nieuws met haar oproep om uit te kijken voor bilfillers. De Zoetermeerse Karla K. werd voor dergelijke illegale operaties aangeklaagd en zou ook Ravenberg geopereerd hebben. Daarop liet de Rotterdamse de gel door een Colombiaanse arts weghalen. Ze had spijt van de ingreep. ,,Ik dacht dat het hoorde bij mijn ideale zelfbeeld. Nu ben ik er achtergekomen dat het wel bij je lichaam moet passen en dat je niet je gezondheid ervoor op het spel moet zetten. Nu denk ik: hoe kan dat nou goed zijn, zo’n ingreep in een kamertje in een huis?”, vertelde ze tegen deze site.

Rappers

Het uitdelen van fruitmandjes aan ouderen en haar waarschuwing voor bilfillers onderstrepen het beeld wat vrienden en BN’ers over haar schetsen. Dat niet zijzelf, maar een ander altijd op de eerste plaats staat. ,,Ik was altijd welkom en je ontving me altijd met een glimlach, ongeacht hoe je je voelde”, schrijft goede vriend Kern Thompson bijvoorbeeld op Facebook. ,,Je inspireerde me om altijd mezelf te zijn. Altijd real te zijn met wie je bent. Ik zal je daarvoor eeuwig dankbaar zijn.”

Ook binnen de hiphopgemeenschap slaat het overlijden van Ravenberg in als een bom. ,,Rust zacht”, schrijft rapper Boef op Instagram. Profvoetballer Royston Drenthe laat weten dat ‘zijn hart gebroken is’. ,,We lost a real one. Meer dan sprakeloos, jij had dit niet verdiend.” Producer Frnkie, die samen met Ravenberg een nummer opnam, is eveneens in zak en as. ,,Ik kan niet omschrijven hoe ik me nu voel”, schrijft hij op Instagram. ,,Het voelt niet alsof je echt weg bent. Ik voel dat je nu over me waakt.” Ook JeBroer, Bakkerij Bolle, Lil Kleine laten met steunbetuigingen en emoticons van hartjes hun stem horen.

