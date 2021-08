Belarussische activist mogelijk vermoord omdat hij aanhangers Loekasjenko opspoorde

Belarussi­sche activist die mensen hielp vluchten dood gevonden in Oekraïens park

3 augustus Een Belarussische activist die als vermist was opgegeven, is dood aangetroffen in Kiev. Dat meldt de Oekraïense politie vandaag in een verklaring. Het lichaam van Vitaly Shishov, die een in Kiev gevestigde organisatie leidde die Belarussen helpt te vluchten, werd gevonden in een park.