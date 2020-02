Belg met coronavirus wil snel uit quarantaine: ‘Het eten is hier niet best, maar vanavond heb ik wel twee biertjes’

Van vleermui­zen­soep tot voorspel­ling Bill Gates: coronavi­rus maakt veel nepnieuws los

19:28 Naarmate het coronavirus dat in China is uitgebroken zich verder verspreidt, worden ook steeds meer valse verhalen over het virus verspreid. Vooral stereotypen over China komen regelmatig terug in berichten over corona, signaleren mediaonderzoekers.