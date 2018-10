Belg redt meisje (5) in Indonesië: 'We klommen in een boom om aan de tsunami te ontsnappen'

François, die in Indonesië verbleef voor een paraglidewedstrijd, had samen met een vriend net zijn hotel verlaten toen vrijdagavond de aarde hevig begon te beven op het eiland Sulawesi. ,,De grond beefde en bewoog in alle richtingen. Het was onmogelijk om te blijven staan en we vielen op de grond'', vertelt hij aan VTM NIEUWS.



François en zijn vriend sloegen op de vlucht en troffen onderweg een moeder en haar dochter aan. ,,Het meisje zat bekneld onder de metalen constructie van een raam. Haar moeder was bedolven door grote betonblokken." Op dat moment zag de ex-militair de tsunami hun kant uitkomen. Hij kon het kind bevrijden en klom ermee in een boom.



,,Ik hield haar vast met de ene arm en met de andere hield ik me vast aan een tak. De tsunami kwam op ons af en vernielde alles onder ons.''