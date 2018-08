Belg vraagt vriendin ten huwelijk, trouwfeest is al twee dagen later

Krukje wankelt, jager verliest evenwicht en schiet 65-jarige man dood

16 augustus In Ploegsteert, een Belgische gemeente niet ver van de Franse grens, is donderdag tijdens de opening van het jachtseizoen een persoon doodgeschoten. Justitie is een onderzoek gestart. Dat meldt het Belgische persbureau Belga.