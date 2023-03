Belg wint meer dan 144 miljoen euro met megajackpot

Bij de lottotrekking werden volgende nummers geselecteerd: 11 - 13 - 24 - 35 - 50. De winnaar van de grote pot heeft bovendien ook de sterren met nummer 6 en 11 aangeduid. Het winnende biljet werd verkocht in België en is 144.966.361 miljoen euro waard.

Dit is de derde grootste jackpot die ooit in België werd gewonnen. In juni 2017 ging iemand met meer dan 153 miljoen naar huis, terwijl een andere persoon in oktober 2016 een dikke 168 miljoen won.