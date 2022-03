Belgen die op groep carnavalsvierders inreden waren dronken

Zowel de bestuurder (34) als de passagier (32) die gisterochtend in alle vroegte inreed op een groep carnavalsvierders in de Belgische plaats Strépy-Bracquegnies hadden te veel gedronken. De twee zaten net boven de limiet van 0,5 promille. Volgens de passagier weet hij niet wat er gebeurde. ,,Ik lag te slapen.” Bij de aanrijding kwamen zes mensen om het leven . Er vielen ook tien zwaar- en bijna dertig lichtgewonden.

Paolo F. (34) zat achter het stuur, zijn neef Nino N. (32) op de passagiersbank. De bestuurder had met 0,67 promille het minst van de twee gedronken. Dat is net boven de toegestane grens van 0,5 promille. Nino N. had 0,8 promille alcohol in zijn bloed. De speekseltest voor drugs zou bij beide verdachten negatief zijn. De analyse van hun bloedonderzoek moet daarover eerstdaags de doorslag geven.

Het parket weet inmiddels wie achter het stuur zat van de zwarte BMW. Uit camerabeelden blijkt dat het om de 34-jarige verdachte gaat. Aangezien de auto pas honderden meters verder stopte, moest uitgesloten worden of ze van plaats gewisseld waren of niet.

De dertigers uit het naburige La Louvière waren wezen stappen, liet het OM gisteren al weten. ,,Mijn cliënt heeft aan de agenten verteld dat hij vrijwel onmiddellijk na het instappen in de auto in slaap is gevallen”, zegt advocaat Nasrednie Benzerfa. ,,Hij heeft dus helemaal niets gezien. Hij is wakker geschrokken van de ‘impact’. Eigenlijk toen het al gebeurd was.”

Nino N. weet volgens zijn advocaat niet waarom ze pas honderden meter verder zijn gestopt. ,,Mijn cliënt zit in zak en as. Hij heeft ook een hart. Hij wéét dat er zes doden vielen en nog eens zoveel meer gewonden. Hij is normaal. Iemand zónder eerdere misstappen. Iemand met een baan. Hij is er kapot van.”

Volgens zijn advocaat is Paolo F. in shock, herinnert hij zich nog maar flarden en was het zeker geen opzettelijke daad. Paolo heeft ook toegegeven dat hij achter het stuur zat.

Elektronische apparatuur

Naast het opmaken van het toxicologisch rapport, wordt vandaag ook het voertuig zelf onderzocht door een gespecialiseerd team. Dat gebeurt ‘tot in de kleinste details’ en met speciale aandacht voor de elektronische apparatuur. ,,We hebben het geluk dat het om een erg nieuwe auto gaat, die dergelijke apparatuur heeft”, aldus het parket. ,,Die kan heel wat dingen verklaren.”

De elektronica kan onder meer licht werpen op hoe snel de wagen precies reed, of de bestuurder geremd heeft of niet en waarom de twee verdachten nog zeshonderd meter zijn doorgereden.

De mannen, neven van elkaar, worden beschuldigd van doodslag. De verdachten werden gisteravond al een eerste keer verhoord, maar dat leverde geen sluitende verklaringen op. Ze hebben zich niet verzet tijdens hun arrestatie.

Geen enkele poging

De feestgangers van carnavalsgroep Les Boute en Train waren zich rond 05.00 uur s‘ ochtends in Strépy-Bracquegnies, een deelgemeente van La Louvière in Wallonië, aan het verzamelen voor de optocht die om 11.00 uur zou beginnen, aldus RTL Info. De carnavalsvierders werden traditioneel huis aan huis opgehaald om samen met andere verenigingen naar het centrum te gaan, toen in een straat vlakbij de plaatselijke sporthal een auto van achteren op de groep inreed.

Het is nog altijd gissen naar de precieze toedracht. Volgens ooggetuigen deed de bestuurder geen enkele poging om te remmen toen hij de feestgangers naderde. Maar de politie ziet geen reden om aan een terreurdaad te denken en was de auto ook niet aan het achtervolgen, verzekert zij.

