Belgen moeten voor zeven parlementen stemmen

BRUSSEL - De Belgen krijgen het zondag druk met stemmen. Ze kiezen niet alleen 21 leden voor het Europees Parlement, maar moeten ook nationaal en regionaal aan de slag. Naast een nieuwe ‘Tweede Kamer’ voor federaal België komen er verse parlementen voor Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige en Franstalige gemeenschappen. Alles bij elkaar worden er zeven parlementen gekozen. Stemmen in België is verplicht.

Alle stembureaus in het land gaan om 08.00 uur open. In bijna 70 procent van de Belgische gemeenten wordt nog met potlood en papier gestemd. Daar gaan de stemlokalen alweer om 14.00 uur dicht. In gemeenten waar elektronisch wordt gestemd, kan de kiezer tot 16.00 uur terecht. De eerste uitslagen worden aan het begin van de avond bekend.

Charles Michel, de voorman van de Franstalige liberalen (MR), wil graag opnieuw eerste minister van het land worden, zei hij onlangs. Die kans lijkt niet zo groot. Zijn regering viel in december en is sindsdien demissionair. MR doet het volgens peilingen ook niet heel goed in Wallonië en nog minder in Brussel. Alle signalen wijzen op grote winst voor de groenen, in het hele land.

De Wever

In Vlaanderen zit de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) van Bart De Wever gebeiteld maar Groen hijgt er de twee andere grote partijen, de christendemocraten van CD&V en de liberalen (Open VLD), in de nek. De extreme partijen halen naar verwachting ook meer stemmen binnen, zowel op rechts het Vlaams Belang als op links de communistische PVDA/PTB. De Wever heeft gezegd dat hij minister-president van Vlaanderen wil worden.

In Wallonië blijft de Parti Socialiste (PS) waarschijnlijk de grootste maar Ecolo, de zusterpartij van Groen, rukt sterk op en de PS heeft ook last van de PVDA/PTB. In Brussel wint groen vrijwel zeker.

Formeren