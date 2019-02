België hoeft 'IS-kinderen' niet terug te halen uit Syrisch kamp

Vaticaan stelt onderzoek in naar misbruik door kardinaal Pell

16:04 Het Vaticaan stelt een onderzoek in naar de beschuldigingen aan het adres van de Australische kardinaal George Pell. De in Australië en Vaticaanstad lange tijd gerespecteerde ex-aartsbisschop van Sydney en Melbourne is in Australië schuldig bevonden aan misbruik van twee jongens van een kerkkoor in 1996 en in 1997.