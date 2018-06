België krijgt een zetel in de VN-Veiligheidsraad

Vanmiddag stemden de leden van de Algemene Vergadering over de invulling van twee vrijgekomen zetels voor de VN-Veiligheidsraad. Van de 193 lidstaten waren er 190 aanwezig. Twee landen onthielden zich, waardoor België 126 stemmen nodig had. Uiteindelijk kreeg het land 181 stemmen. In de Raad zitten vijftien leden, onder wie vijf permanente: Rusland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en Frankrijk. Daarnaast zetelen ook tien niet-permanente leden met elk een termijn van twee jaar. Elk jaar worden er vijf nieuwe leden verkozen. Naast België kregen ook Duitsland, Zuid-Afrika, Indonesië en de Dominicaanse Republiek voldoende steun voor een zetel in de Veiligheidsraad. Nederland (2018) en Italië (2017) besloten na de de vorige verkiezing, die voor beide landen geen duidelijke meerderheid opleverde, de zetel te delen.

Welcome to Ambassador Marc Pecsteen, new permanent representative of #Belgium to the UN

Vijf keer eerder

België zat al vijf keer eerder in de raad: in 1947-1948, 1955-1956, 1971-1972, 1991-1992 en de laatste keer nog in de periode 2007-2008. De Belgische vertegenwoordiger in New York, Marc Pecsteen, zal vanaf 1 januari deel gaan uitmaken van het belangrijke adviescollege van de VN.



De Veiligheidsraad is in eerste instantie bevoegd om vast te stellen dat de vrede bedreigd wordt en of er sprake is van een daad van agressie. De raad roept de conflictpartijen dan op om hun geschil op een vreedzame manier bij te leggen. In bepaalde gevallen kan de raad sancties opleggen en zelfs het gebruik van geweld toestaan om de internationale vrede en veiligheid te handhaven of te herstellen.