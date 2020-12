‘België moet niet het shoppingwalhalla van West-Europa worden’

De verstevigde maatregelen van eind oktober en begin november liggen aan de basis van de Belgische opleving. Toen gingen bijvoorbeeld alle niet-essentiële winkels dicht, werden contactberoepen verboden (kappers) en moesten de vakantieparken dicht. Dat zou voor zeker 6 weken gelden. Inmiddels is er iets versoepeld (winkelen mag weer), maar niet veel.



Die opleving is overigens relatief. Tot vorige week daalde het aantal besmettingen, daarna bleef het gelijk en nu stijgt het landelijk gemiddelde opnieuw. Vooral in het westen van Vlaanderen is het mis. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er veel meer getest wordt.

,,We zijn niet in een heel harde lockdown”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gisteren. ,,We hebben in België gekozen voor stabiliteit. We hebben dezelfde regels sinds oktober. We doen niet zoals Nederland, waar je nu een jojobeweging krijgt.” De Vlaamse omroep VRT signaleert dat Nederland en België op min of meer hetzelfde moment de tweede piek beleefden, maar dat ons land te snel versoepelde. De Belgische regering zal hier ongetwijfeld haar gelijk in zien, aldus de VRT: ze weerstond de roep om voor de feestdagen de coronamaatregelen te versoepelen.

Softe lockdown

België zit nu in een ‘softe lockdown’. Winkelen mag sinds 1 december weer, maar als het kan zo weinig mogelijk en heel snel. Gewone markten zijn toegestaan, kerstmarkten en rommelmarkten niet. Cafés en restaurants zijn nog steeds gesloten. Afhalen kan wel. Ook moet iedereen op straat nog steeds een mondkapje dragen, en daar wordt op gecontroleerd. Wie thuis kan werken, moet dat ook doen. Sociaal contact is nog steeds erg beperkt. Je mag met maximaal 1 dezelfde persoon een zogenaamd ‘knuffelcontact’ hebben. Op straat mag je wandelen in groepen van maximaal 4 personen.

Grote zorg

Een grote zorg van de Belgen is dat Nederlanders nu massaal afzakken naar de zuiderburen om te shoppen. De Belgische viroloog Steven Van Gucht roept op dat vooral niet te doen. Ook de burgemeester van Maasmechelen (bij Sittard), met een grote outlet binnen de grenzen, ziet de bui al hangen. ,,We hebben zeker niet de ambitie om het kerstshopwalhalla van West-Europa te worden”, zegt Raf Terwingen tegen omroep 1Limburg. ,,Dan krijgen we grote problemen.”

