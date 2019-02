België viert carnaval in stijl, niet als losgeslagen bende

Zo doen zij datWel eens van Binche gehoord? Of van de Blancs-Moussis? Cwarmê? Vast niet. Als de Belgen carnaval vieren (en dat doen ze massaal en in het hele land) gaat dat volgens eeuwenoude tradities en strak georganiseerde verkleedpartijen.

Het carnaval van Aalst, dat kennen we misschien nog wel van de mega-optocht en van de Voil Jeanetten (paraderende mannen in vrouwenkleren, vaak in een bontjas en met een lampenkap op hun hoofd). Maar wie kent Binche? In dat stadje, diep in Wallonië, ergens tussen Mons en Charleroi, wordt het beroemdste carnaval van het land gevierd, gedrenkt in een eeuwenoude traditie.

Op de dinsdag trekken er zo'n duizend verklede figuren door de stad, de Gilles, met hun wassen maskers, hoeden met struisvogelveren en mandjes met sinaasappels. Die laatste gooien ze, soms net iets te hard, het publiek in of richting voorgevels van huizen. Leuk? De tienduizenden bezoekers vinden van wel. En de Unesco ook. Het carnaval van Binche is opgenomen in, let op, de Lijst van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid.

Verderop in Wallonië, in Stavelot, dwalen er witte monniken door de straten. Deze Blancs-Moussis, met een akelige, lange rode neus, gooien met confetti en slaan toeschouwers met varkensblazen om de oren. Dan doen ze een raar dansje en hangen overal posters op waarop ze lokale bewoners voor gek zetten. Leuk? Ja, ook hier zijn weer tienduizenden mensen op de been. Minder leuk is het voor de schoonmakers, want die moeten de tonnen (echt waar) confetti opruimen.