België zet ook zoon Marokkaans-Nederlandse haatimam over de grens

Na de beruchte Marokkaans-Nederlandse haatimam El Alami Alaouch van Verviers, wil de Belgische staatssecretaris Theo Francken (Asiel en Migratie) nu ook diens zoon (18) het land uitzetten. Hij zit momenteel in een jeugdinrichting en dook vorige zomer op in een filmpje met een oproep om christenen te doden.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie trok in 2015 de verblijfsvergunning in van de haatprediker zelf en heeft dat nu ook gedaan met die van diens 18-jarige zoon, zo meldt Het Laatste Nieuws. De intrekking gebeurde op basis van de nieuwe Vreemdelingenwet, die toelaat EU-burgers uit te wijzen om redenen van nationale veiligheid. En die ­redenen zijn er, volgens Francken. ,,We ­hebben voldoende indicaties van onze ­veiligheidsdiensten dat het dossier zwaar genoeg weegt", zegt hij in de Vlaamse krant.

Haatfilmpje

Alles is te herleiden tot een filmpje dat vorig jaar online verscheen. Daarop is te zien hoe de jonge moslim door Verviers loopt en er oproept om christenen te doden. "Oh Allah, verneder en vernietig de aanbidders van afgoden. Oh Allah, roei de ­hatelijke christenen uit. Dood hen allemaal en laat er geen enkele over", klinkt het.

De tiener ontkende in augustus vorig jaar tegenover de Franstalige Belgische omroep RTBF dat hij een jihadist is. Ook weersprak hij te hebben opgeroepen tot het doden van christenen. Hij doelde naar eigen zeggen op aanhangers van het regime van de Syrische president Bashar Assad. De toen zeventienjarige jongen zei wel begrip te hebben voor de ophef over het filmpje. „Ja, dat begrijp ik met al die aanslagen. Ik heb me verkeerd uitgedrukt. Het zal moeilijk zijn mijn imago te herstellen”.

Nederlands staatsburgerschap

Volledig scherm Haatprediker El Alami Amaouch alias Alami Abu Hamza © RV België trok in juli 2015 de verblijfsvergunning in van de vader van de tiener, de radicale Marokkaans-Nederlandse imam El Alami Amaouch, alias Alami abu Hamza en zette hem daarna uit naar Nederland. Volgens de Belgische Staatsveiligheid was de 'haatimam' zeer actief in extremistische kringen rond Verviers.

Staatssecretaris Francken noemde hem een gevaar voor de Belgische samenleving. ,,Hij is gif voor onze moslimjongeren. Hij verheerlijkt het terrorisme." Francken bracht zijn Nederlandse collega Klaas Dijkhoff op de hoogte van de beslissing en zei te beseffen dat hij het gevaar naar Nederland toeschuift, maar, zo zei de staatssecretaris: ,,Die imam is Nederlander. Nederland heeft hem het staatsburgerschap gegeven. Wat zou Nederland in zo'n geval hebben gedaan?"

Marokko