Belgisch duikerskoppel vermist na duik in Noordzee; zoektocht gestaakt

De zoektocht naar twee Belgische duikers, die sinds zondagochtend worden vermist na een duik in de Noordzee bij Frankrijk, is gestaakt. ,,De overlevingskansen zijn te klein geworden’’, zo laat het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende weten.

Samen met enkele collega-sportduikers vertrokken Kurt Huberecht (53) en zijn vriendin Nathalie Fiers (36) zondagmiddag vanuit het Belgische Nieuwpoort om in Franse wateren af te dalen naar een scheepswrak. Wat er even na 13.30 uur precies fout is gegaan, is onduidelijk. Vaststaat dat de twee samen het water indoken en niet meer bovenkwamen. ,,Meteen daarna hebben we een zoekbox uitgetekend om na te gaan waar ze zich kunnen bevinden’’, zegt woordvoerster van het MRCC Eva Descamps.

Door de stroming is het denkbaar dat de duikers richting Belgische wateren zijn afgedreven. In de loop van zondagavond gingen duikers van het leger nog het water in om te zoeken, maar ook dat leverde geen resultaat op. De reddingshelikopter NH-90 zocht nog door tot middernacht met een infraroodcamera, waarna de zoektocht werd gestaakt. Maandag is enkel nog verder gezocht met een helikopter.

,,We hebben nog een sprankje hoop, maar de kans op een goede afloop wordt elke minuut kleiner’’, zo vertelde de vader van Nathalie kort voordat de zoektocht definitief werd gestaakt. ,,De hoop is dat ze boven water zijn gekomen en hun duikersvest konden opblazen. In dat geval kunnen ze één dag overleven.’’

Belgium’s Got Talent

Kurt Huberecht is geen onbekende in België. In 2016 had de West-Vlaming een succesvol optreden in ‘Belgium’s Got Talent’, waar hij als illusionist vier keer een ‘ja’ oogstte van de jury én een staande ovatie van het publiek kreeg. Een van zijn allergrootste passies was echter duiken. Na zijn scheiding leerde hij Fiers kennen, die hem daarin al snel volgde. Binnen een jaar haalde ze al haar brevetten.

Kurt en Nathalie woonden sinds enkele maanden samen. Zij heeft twee kinderen, Kurt heeft één zoon.